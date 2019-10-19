مؤسسة النفط: بدء استكمال الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 11:25 صباحا
إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، البدء في استكمال عملية الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة، التابع لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، من محطة توليد الكهرباء بحقل الفيل.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم السبت، أنه أصبح بإمكان «أكاكوس» إجراء عمليات الصيانة لمحطة التوليد الخاصة بها دون الحاجة إلى وقف عملياتها، لافتة إلى أن تزويد حقل الشرارة بالكهرباء بدأ بقدرة 4 ميغاوات، وزادت تدريجيا إلى 9 ميغاوات.

وجرت عملية الربط الكهربائي بدعم من مؤسسة النفط والشركات التابعة لها، بالتنسيق بين الفرق الفنية لشركتي «أكاكوس» و«مليتة»، التي تدير حقل الفيل.

وعقدت مؤسسة النفط، وشركة «أكاكوس» في سبتمبر الماضي، الاجتماع الفني الثاني لمناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج والميزانية المعتمدة والصعوبات والتحديات التي تواجهها في حقل الشرارة وتعرقل مساعيها الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها من الإنتاج.

وفي يوليو الماضي، أعلنت المؤسسة حالة «القوة القاهرة» بعد توقف الإنتاج بحقل الشرارة نتيجة تعرضه لـ«عمل تخريبي» استهدف إغلاق خط الأنابيب الرابط بين الحقل وميناء الزاوية، ونبه رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إلى «أن توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية».

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