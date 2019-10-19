«داخلية الموقتة»: ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين بملايين الدينارات

جانب من الشحنة المضبوطة. (صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على فيسبوك).

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين يقدر ثمنها بملايين الدينارات، بحوزة أحد كبار مروجي المخدرات.

وبلغت الكمية المضبوطة، أمس الجمعة، 35 كيلوغرامًا من الكوكاكين. وخلال عملية الضبط تعرض أحد أفراد الإدارة العامة للمخدرات لإصابة بعيار ناري بعد اشتباك مع المتهم، حسبما ذكرت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وشدد مكتب المعلومات بوزارة الداخلية على أنه تم ضبط المعني وكمية المخدرات، لافتا إلى مواصلة إعداد محضر جمع الاستدلالات لتثبيت الواقعة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط المتهم في عملية نوعية وفي كمين محكم الضبط، مشيرة إلى أن الضبطية تعتبر من أكبر ضبطيات قضايا المخدرات.