«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 09:03 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم السبت، بقاء درجات الحرارة معتدلة على غالب مناطق ليبيا، حيث تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية شمالا، وتصل إلى 37 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض مناطق الجبل الغربي وأبو انجيم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بني وليد والمناطق المجاورة لها.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على ساحل طرابلس إلى الخمس، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية. 

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - الواحات - مراده:
تتكاثر السحب على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مع تكون الضباب في الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و33 درجة مئوية ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
الطقس مغيم، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون نسبة سقوط الأمطار جيدة إلى غزيرة، اليوم وغدا على مناطق (سبها، أوباري، مرزق، القطرون، غات وما جاورها)، مما قد يؤدي إلى جريان سيول في الأودية المحلية.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، على سبها مرزق قطرون أوباري وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق. بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و33 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا على الكفرة.

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