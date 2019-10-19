«خارجية الوفاق» ترد على تصريحات وزير خارجية البحرين

ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، على تصريحات، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، مشيرة إلى «رفضها الزج باسم الدولة الليبية من أجل تصفية حسابات ليبيا ليست طرفا فيها».

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على أن لـ«دولة ليبيا الحق الكامل في إقامة علاقاتها مع الدول وفق مصالحها ومصالح الشعب الليبي»، وفقًا لما نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ولفتت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إلى أن «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو المبدأ الذي تتعامل به مع كل الدول».

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة صرح لجريدة «الشرق الأوسط» أمس الجمعة قائلاً: إن «قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق، والكل يعرف ماذا نقصد».

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على «عمق العلاقات الثنائية مع دولة قطر وتطويرها وفق مبدأ التعاون والمصالح المتبادلة بين الدولتين الشقيقتين وكل الدول الداعمة لوقف العدوان على طرابلس».

وأشارت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إلى أنها «تأمل من دولة البحرين دعم حكومة الوفاق وأن تمارس ضغطا على الدول التي تتدخل سلبيًا لدعم العدوان على العاصمة طرابلس».