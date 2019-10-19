الكونغرس الأميركي يدرس مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 01:45 صباحا

يدرس الكونغرس الأميركي، مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا» لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، ودفع حل دبلوماسي للنزاع في ليبيا، ودعم الشعب الليبي.

مشروع القانون تقدم به 4 من أعضاء الكونغرس الأميركي، حيث نشره عضو الكونغرس، ديوتش على موقعه الإلكتروني.

وجاء مشروع القانون في 33 صفحة و3 محاور رئيسية حول «تحديد التحديات التي تواجه الاستقرار في ليبيا، وإجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي في ليبيا، ومساعدة ليبيا».

وأبرز ماحمله مشروع القانون هو وضع «استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا وفرض عقوبات على من يدعمون التدخل العسكري الروسي في ليبيا».
 
كما حمل مشروع القانون فرض «عقوبات على الأشخاص الذين يهددون السلام أو الاستقرار في ليبيا، والأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا أو المتواطئين فيها».

أما فيما يخص مساعدة ليبيا فإن مشروع القانون طرح «الإغاثة الإنسانية لشعب ليبيا واللاجئين الدوليين والمهاجرين في ليبيا، دعم الحكم الديمقراطي والانتخابات والمجتمع المدني الديمقراطي، وإشراك المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الليبي وتحسين الإدارة المالية للقطاع العام واسترداد الموجودات المسروقة من الشعب الليبي».

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