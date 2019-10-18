وقفة احتجاجية في طرابلس للمطالبة بإطلاق أطباء قافلة غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 10:23 مساء
زملاء الفريق الطبي المخطوفين بالزنتان خلال وقفة احتجاجية بطرابلس.(الإنترنت)

نظم زملاء الفريق الطبي المخطوفين بالزنتان، الجمعة، وقفة احتجاجية بميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس، تضامنا مع زملائهم، واحتجاجا على خطفهم.

ودان المشاركون في هذه الوقفة واقعة خطف ستة أطباء كانوا ضمن قافلة طبية قادمة إلى مستشفى غدامس العام، الجمعة الماضي، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الأطباء المخطوفين وعدم تحميلهم مسؤولية وأفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها.

وأفادت مصادر بوزارة الصحة وأقارب الأطباء المخطوفين لـ«بوابة الوسط» أنهم «لم يتلقوا أي جديد بشأنهم رغم وعود بالعمل على إطلاقهم، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل معهم منذ اختطافهم، بينما يصر خاطفوهم على مطلبهم».

يذكر أن مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، كشف لـ«بوابة الوسط»، الجمعة الماضية، أن خاطفي الأطباء الستة في الزنتان «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع»، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع «المجلس البلدي وأعيان ومشايخ الزنتان».

العاملون بمستشفى طرابلس المركزي يهددون بإيقاف العمل تضامنا مع الأطباء المختطفين في الزنتان

وقال الدكتور محمد الثني: «سبب الخطف يتعلق بوجود أحد أبناء عائلة الوحيشي محتجز لدى قوة الردع بطرابلس، وطلب الخاطفين هو الإفراج عن هذا الشخص مقابل إطلاق الأطباء، الذين ينتمي بعضهم إلى منطقتي سوق الجمعة وتاجوراء».

زملاء الفريق الطبي المخطوفين بالزنتان خلال وقفة احتجاجية بطرابلس.(الإنترنت)
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