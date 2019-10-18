شركة البريقة لتسويق النفط تندد بـ«ترهيب موظفيها من قبل المجلس الموازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 08:59 مساء

نددت شركة البريقة لتسويق النفط، بما وصفته «المحاولات الرامية إلى ترهيب موظفيها من قبل المجلس الموازي»، مشيرة إلى أن «الموظفين في بنغازي أجبروا يوم الأربعاء على توقيع اتفاقات لتسليم وظائفهم».

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الجمعة: «صدرت تعليمات توقيع اتفاقات تسليم الوظائف عن عضو لجنة الإدارة الموقوف عن العمل، خير الله صالح، وهو محل تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في تهم فساد».

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وأعربت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عن «رفضها التام محاولة ترهيب الموظفين وتعطيل عمليات الشركة، من أجل التغطية على اختلاس الأموال العامة».

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كما أكدت شركة البريقة أنها «تعمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة لملاحقة كل المتورطين في هذه الأعمال محليا ودوليا».

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