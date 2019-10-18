انطلاق اجتماعات نواب البرلمان الليبي في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 06:59 مساء
اجتماعات لنواب من البرلمان الليبي في القاهرة, 18 أكتوبر 2019 (البرلمان الليبي)

انطلقت اليوم، اجتماعات لعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، بالعاصمة المصرية، القاهرة، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة الليبية.

واستهل برنامج الزيارة ظهر اليوم، اجتماع النواب بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء.

ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الاجتماع تضمن طرح كثير من القضايا الخاصة بالأوضاع بليبيا، في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية وتعامل الأطراف الدولية إيجابا وسلبا مع الأوضاع في ليبيا، لافتا إلى الاستماع إلى رؤى النواب في هذه القضايا وتبادل وجهات النظر مع عدد من الخبراء من خلال الدراسات والبحوث، التي يقوم بها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.

وكشف بليحق عن عقد أولى الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، مضيفا أن برنامج الاجتماعات سيتضمن غدا اجتماعا بعدد من أعضاء البرلمان المصري، واجتماعا باللجنة الوطنية العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وشدد بليحق على أن اجتماعات القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب، وتوحيد الرؤى والخروج بموقف موحد للوصول إلى حل للأزمة الليبية، من خلال الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي برعاية مصرية.

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