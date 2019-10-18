«التعليم» تفتح باب تسجيل رغبات الانتساب للكليات الجامعية والتقنية لطلبة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح باب تسجيل رغبات الانتساب للكليات الجامعية والتقنية والمعاهد العليا لطلبة الثانوية العامة، الدور الأول 2018-2019.

ووفق بيان للوزارة، اليوم، فتح المركز الوطني للامتحانات منظومة تسجيل رغبات الطلبة في الانتساب لمختلف الكليات الجامعية والتقنية والمعاهد العليا، ابتداء من اليوم، الجمعة، حتى الإثنين، 21 أكتوبر الحالي، على تمام الساعة 12 ظهرا.

وشملت معلومات التسجيل القيام بالاطلاع على مختلف الكليات الجامعية والتقنية والمعاهد العليا بكل جامعة، ونظام الدراسة بها (فصلي أو سنوي)، والقدرة الاستيعابية المقررة بهذه الكليات والمعاهد، وكذلك هل تقبل الكلية خريجي القسم العلمي، أو العلمي والأدبي على حد سواء.

وشددت الوزارة على توزيع القدرة الاستيعابية الإجمالية لكل كلية أو معهد إلى فترتين، أو فرصتين متساويتين، من حيث عدد الطلبة الممكن قبولهم في كل فرصة أو فترة، «في الفرصة الأولى التي تم فتحها اليوم، يقوم الطالب الناجح من الدور الأول بالتقديم للكليات التي يرغبها، وسيتم قبول الطلبة أصحاب التقديرات الأعلى تنازليا، إلى أن يصل عدد الطلبة إلى القدرة الاستيعابية للكلية في الفرصة الأولى، وسيتم بعد ذلك قفل باب التسجيل، ومن بعد إعلان الطلبة المقبولين بمختلف الكليات وتقديراتهم».

وتابع البيان: «في الفرصة الثانية، التي سيتم فتحها بعد إعلان نتيجة الدور الثاني، يحق للطلبة الناجحين بالدور الثاني، وكذلك الطلبة الناجحين بالدور الأول ولم يحالفهم الحظ في الحصول على قبول بالكليات التي تقدموا لها في الفرصة الأولى، التقديم للقبول في الكليات التي يرغبونها، وسيتم قبول الطلبة أصحاب التقديرات الأعلى تنازليا، إلى أن يصل عدد الطلبة إلى القدرة الاستيعابية للكلية في الفرصة الثانية، وسيتم بعد ذلك قفل باب التسجيل، ومن بعد إعلان الطلبة المقبولين بمختلف الكليات وتقديراتهم».