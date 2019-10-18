ضبط مصنع للمواد المُسكرة في بنغازي

ضبط شخص يبيع المواد المُسكرة في بنغازي, 18 أكتوبر 2019 (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت قوات أمن بنغازي من ضبط شخص يبيع المواد المُسكرة بإحدى المناطق بالمدينة، بعدما أفادت التحريات بأن هذا الشخص يقوم بتصنيع الخمور محلية الصنع داخل قطعة أرض عشوائية.

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، اليوم، فقد تم ضبط المتهم ومعه شخص آخر بحوزتهما 9 غالونات سعة 20 لترا، بها سائل أبيض شفاف تفوح منها رائحة كريهة، و28 قنينة سعة نصف لتر، جاهزة للبيع، ومبلغ مالي قدره 180 دينارا من متحصلات البيع.

وبالاستدلال معهما، اعترف الشخص الثاني بأن المضبوطات تخص الشخص الأول، إذ أقر الأخير بما نسب إليه من اتجار وبيع المواد المسكرة، بينما تمت الإحالة والأخذ بكل الإجراءات القانونية.