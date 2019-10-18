التعديات تحرم سكان سرت من مياه النهر الصناعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 03:45 مساء
تعديات على مياه النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت).

يعاني سكان مدينة سرت من انقطاع مياه النهر الصناعي منذ 20 يومًا، نتيجة عدم توافر كميات كافية من المياه في الآبار، بعد التعديات غير القانونية من قبل بعض المخالفين.

وقال مراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيذى للنهر الصناعي، على حافظ، لـ«بوابة الوسط»، إن الإمداد المائي عبر خزان إجدابيا سرت متوقف منذ 20 يوما تقريبا، مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن التعديات على مسارات المنظومة وكثرة الوصلات غير الشرعية من المواطنيين.

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وأوضح أن كمية المخزون المائي الموجودة بخزان القرضابية النهائي الواقع 13 كيلومترا شرق سرت تبلغ مليونا و280 ألف لتر مكعب، وهي المخزون المائي حاليا بالخزان، منبها إلى أن هذه الكمية تكفي نحو 20 يومًا تقريبا لإمداد مدينة سرت بالمياه.

ولفت إلى أن كمية ضخ المياه من المخزون الاحتياطي بالخزان للمدينة يوميا في حدود 50 ألف لتر مكعب؛ بينما قال مدير مكتب خدمات لشركة العامة للمياه بسرت، سعيد الغرشة، إن استهلاك سكان سرت أكثر من 45 ألف متر مكعب يوميا، داعيًا أهالي المدينة إلى ترشيد المياه من أجل توفيرها لكي تكفي الجميع.

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