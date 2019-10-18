المسماري: استهداف منشآت تخزين معدات جوية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 01:44 مساء
الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية بمصراتة.

وأوضح أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذ غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينه مصراتة، «كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وأسلحه دفاع جوي تركية»، حسبما ذكر على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن «انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ و ذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

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