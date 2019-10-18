الأرصاد: سقوط أمطار على الشمال الشرقي وأغلب مناطق الجنوب الغربي

توقع المركز الليبي للأرصاد الجوية أن تتساقط أمطار على مناطق الشمال الشرقي ومصراتة وأغلب مناطق الجنوب الغربي اليوم الجمعة.

وقال المركز في بيان للأحوال الجوية إنه اعتبارا من اليوم يتوقع سقوط الأمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تكون كميات الأمطار جيدة الى غزيرة اليوم ويوم الغد على مناطق (مرزق – اوبارى - القطرون - غات وما جاورها) وقد تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة، بين المركز أنها ستبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين ( 21 – 28 ) درجة، وعلى بعض مناطق الدواخل - الوسط والجنوب الغربي مابين ( 25 – 31 ) درجة، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح مابين ( 34 – 36 ) درجة.