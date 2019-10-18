بدء ضخ مياه النهر الصناعي إلى غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 09:49 صباحا
أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غريان، أمس الخميس، بدء ضح مياه النهر الصناعي إلى المدينة، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعانت البلدية من أزمة شح المياه لنحو 4 أشهر. وفي 10 أكتوبر الجاري، التقى وفد من غريان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لبحث احتياجات المدينة، ومنها هذا الملف.

واستعرض اللقاء الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مجمل الأوضاع في غريان، وما عرضه أعضاء الوفد من مطالب تخص عددا من المرافق الخدمية.

وجدد السراج للوفد التأكيد على متابعة تأمين غريان عسكريا وأمنيا ضد أي عدوان جديد، ودعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة، مشيرا إلى إصداره تعليمات بتوفير احتياجات المواطنين بصفة عاجلة.

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