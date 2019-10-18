الثني يكلف بحل مشكلة الطريق السريع والاستعداد لفصل الشتاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 01:08 صباحا
جانب من اجتماع الثني ورئيس بلدية بنغازي. (الحكومة الموقتة)

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني اليوم الخميس بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي عددا من المشاريع في بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري.

وأكد الثني على ضرورة الاهتمام بالحدائق العامة وجدران الأبنية المواجهة للطرق العامة؛ لضمان ظهور المدينة بالمنظر اللائق والمطلوب، حسب ما جاء في بيان للحكومة الموقتة، الخميس.

وناقش الثني، فتح بعض المسارات وتعبيد بعض الطرق وإضافتها إلى المشروعات المزمع تنفيذها.

وحث الثني، على ضرورة حل مشكلة الطريق الدائري الثالث المعروف بالطريق السريع، وضرورة وضع الحواجز على طول الطريق لمنع حوادث الطرق التي شهدها الطريق بكثرة خلال الأيام الماضية، مؤكدا على ضرورة استعداد البلدية لفصل الشتاء القادم في مختلف القطاعات.

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