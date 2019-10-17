«تعليم الوفاق» تشارك في احتفالية المؤتمر السنوي لحماية حقوق الطفل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 11:16 مساء
جانب من احتفالية المؤتمر السنوي لحماية حقوق الطفل. (تعليم الوفاق)

شاركت وزارة التعليم بحكومة الوفاق برئاسة الدكتور عثمان عبدالجليل، الخميس، احتفالية انطلاق المؤتمر السنوي الأول حماية 2019 التي نظمته جمعية نور الحياة لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» وشراكة إعلامية لشركة «ارتك» الإعلامية بهدف حماية كافة أطفال المجتمع والمجتمعات الأخرى من خلال دعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايتها من الاستغلال.

وشهد المؤتمر عددا من العروض المرئية التوعوية للطفل والأسرة على حدٍ سواء والتي تناولت في مضمونها مجموعة من القضايا المختلفة التي يعاني منها بعض الأطفال كالتنمر والعنف الأسري والتحرش الإلكتروني.

وأكد عبدالجليل، على تقديم كامل الدعم لكافة أطفال المجتمع داخل المدارس وخارجها من خلال تعزيز تلك الحقوق لإخراج جيل سليم قادر على بناء مجتمعه، بحضور عدد من وكلاء ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات وممثلي المنظمات.

جانب من احتفالية المؤتمر السنوي لحماية حقوق الطفل. (تعليم الوفاق)
جانب من احتفالية المؤتمر السنوي لحماية حقوق الطفل. (تعليم الوفاق)
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