26 مليون دينار قيمة مشروعات الحكومة الموقتة بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 17 أكتوبر 2019, 08:44 مساء
مدخل مركز طبرق الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، أن القيمة الإجمالية للمشروعات التي تعاقدت الحكومة الموقتة على تنفيذها لصالح المركز تبلغ حوالي 26 مليون دينار، موضحا أنها تشمل أعمال الإنشاءات والتوريدات الخاصة بالأجهزة والمعدات الطبية.

وقال الجالي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن هذه المشروعات والتوريدات تشمل إنشاء وتجهيز «محطة لإنتاج غاز الأكسجين وشبكة غازات طبية داخل أقسام المركز ومنظومة مصاعد حديثة ومحرقة نفايات طبية صديقة للبيئة ومولدات كهربائية ومحطة ضخ مياه داخل أقسام المركز، ومغسلة حديثة ومطبخ حديث متكامل ومنظومة تكييف مركزي ومنظمات كهربائية (Ups) وصيانة الإنارة الخارجية للمركز».

وأضاف أن الحكومة الموقتة ستنفذ أيضا عبر وزارة الصحة مشروعات أخرى بمركز طبرق الطبي تشمل «توسعة قسم الإسعاف والطوارئ، وقسم النساء والولادة، وأعمال صيانة شاملة لمرافق المركز الطبي من طلاء وتغيير للأبواب والنوافذ».

وذكر الجالي أن جزءا كبيرا من هذه المشاريع بدأ العمل فيه داخل مركز طبرق الطبي تحت إشراف لجنة العطاءات المشكلة بقرار من رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة التي هي بصدد تنفيذ بقية المشاريع من خلال متابعتها الفنية والإدارية بإشراف ومتابعة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

ومركز طبرق الطبي يعد من أهم المراكز الطبية في شرق ليبيا، حيث تزيد سعته السريرية على 500 سرير، ويقدم خدمة طبية للمناطق الممتدة من بلدية إمساعد شرقا إلى البيضاء والمرج غربا حتى الجغبوب جنوبا.

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