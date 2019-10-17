الرقابة الإدارية تبحث مع بلدية سرت ملف تعويضات المساكن المتضررة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 17 أكتوبر 2019, 05:28 مساء
اجتماع عميد سرت مع لجنة الرقابة الإدارية. (الإنترنت)

عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة التعويضات المالية من قبل هيئة الرقابة الإدارية برئاسة خالد البركي، اليوم الخميس، اجتماعا مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بمقر ديوان البلدية في المدينة لبحث ملف تعويضات أصحاب المساكن المدمرة جراء الحرب التي شهدتها المدينة، بحضور عضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع استعرض عددا من الإجراءات والمراسلات الإدارية المتعلقة بملف التعويضات المالية للمساكن المدمرة والمتضررة جراء الحرب التي شهدتها المدينة عامي 2011 و2016.

وأوضح الأميل أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخدة حيال هذا الملف ومتابعة الإجراءات السابقة خلال العام 2014 وما صرف من تعويضات مالية للمواطنين، إضافة إلى مراجعة الحساب المصرفي المتعلق بملف التعويضات في عهد المجلس المحلى السابق.

وأبدى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، خلال الاجتماع استعداده لتقديم المشورة والمساعدة للجنة المكلفة بقرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص للقيام بالمهام المناطة بهم في بلدية سرت فيما يتعلق بملف التعويضات المالية.

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