الأزمة الليبية على طاولة محادثات ترامب ورئيس إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 02:09 مساء
لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، 16 أكتوبر 2019، (وكالة آكي)

بحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع نظيره الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، التطورات في الأزمة الليبية، وذلك خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، أمس الأربعاء.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع ماتاريلا، إن الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة غير شرعية، التي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على إيطاليا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وفي سياق آخر، وعد ترامب نظيره الإيطالي بدراسة الشكاوى التي تقدمت بها روما، بشأن زيادة الرسوم الأميركية على البضائع الإيطالية.

وتطرق الطرفان إلى ميزانية حلف التحالف الأطلسي «الناتو»، إذ أشار ترامب إلى أن إيطاليا تخصص للحلف 1% من ناتجها الإجمالي فقط، مبديا أمله في أن ترفع النسبة إلى 2%، وهي النسبة المقررة على كل أعضاء الحلف.

ودعت إيطاليا في مطلع الشهر الجاري إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لمواجهة قضية الهجرة.

جاء ذلك خلال إعلان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مرسوما حكوميا جديدا لتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، يشمل 13 دولة، منها الجزائر وتونس والمغرب.

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