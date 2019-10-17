وزير الحكم المحلي يبحث إمكانية إيصال مياه النهر الصناعي إلى بلدية درج

وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر يبحث احتياجات بلدية درج، 17 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي، التي يعاني منها غالب محلات بلدية درج (شرق غدامس).

وناقش الطاهر مع وفد من المجلس البلدي درج، اليوم الخميس، حفر آبار مياه في درج، وإمكانية توصيل مياه النهر الصناعي إليها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى دراسة استحداث مكتب مراقبة خدمات مالية في البلدية، واستكمال صيانة الطريق الرابط بين نالوت وسيناون، الذي وقف العمل به منذ العام 2011.

كما لفت الوفد إلى أهمية تقديم الدعم إلى محلة آوال في البلدية، المستحدثة منذ فترة قصيرة، إذ إنها تفتقر إلى عديد من الخدمات.