«تعليم الوفاق» تنفذ خطة لحل مشكلة اكتظاظ الفصول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 01:05 مساء
مسؤولون من مصلحة المرافق التعليمية يتفقدون مدرسة جنوب طرابلس، 17 أكتوبر 2019، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بدأت مصلحة المرافق التعليمية في وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تنفيذ خطتها للعام 2019 - 2020، لحل مشكلة اكتظاظ الفصول، إذ وزعت مقاعد إضافية على المدارس التي تعاني من تلك المشكلة، كما وفرت احتياجاتها لضمان انطلاق العام الدراسي في ظروف ملائمة، كما اتخذت إجراءات لزيادة قدرتها الاستيعابية.

وزار مسؤولون من المصلحة عدة مدارس جنوب العاصمة طرابلس ببلدتي السواني وحي الأندلس، التي تستقبل الطلاب النازحين، وبحثت احتياجاتها من مقاعد والأدوات المطلوبة في العملية التعليمية، إضافة إلى بحث إمكانية توفير «فصول متنقلة» بشكل استثنائي، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كانت مصلحة المرافق التعليمية قد عقدت في السابق اجتماعا مع مراقبي تعليم طرابلس الكبرى وعدد من البلديات، للتشاور في وضع خطة موحدة لاستيعاب الطلبة النازحين، وضمان وصول الاحتياجات المدرسية في وقتها المحدد.

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