مركز مصراتة الطبي يطلق برنامجا تدريبيا للصيادلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 11:52 صباحا
اجتماع مركز مصراتة الطبي لإطلاق البرنامج التدريبي للصيادلة السريريين، 17 أكتوبر 2019، (صحة الوفاق)

أطلق مركز مصراتة الطبي بالتعاون مع قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة، اليوم الخميس، أول برنامج تدريبي يستهدف تدريب الصيادلة السريريين العاملين بالأقسام، يهدف إلى تأهيل وتدريب صيادلة سريريين يختصون بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المركز.

وجرى تفعيل قسم الصيدلة السريرية في المركز لأول مرة العام 2018؛ لوضع المعايير والأنظمة والإجراءات اللازمة لتطبيق الصيدلة السريرية في المرافق الصحية، فضلا عن وضع الوصف الوظيفي لوظيفة الصيدلة السريرية، وتحديد احتياجات المستشفيات والمراكز المتخصصة من المختصين في هذا المجال، إلى جانب تدريب الصيادلة السريريين ورصد المشاكل والعقبات التي تحول دون تطبيق معايير ممارسة الصيدلة السريرية الجيدة، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويبلغ العدد الفعلي من الصيادلة السريريين العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية 120 صيدليا على مستوى ليبيا، وفقا للإحصائيات التي ذكرتها رئيس قسم الصيدلة السريرية التابع لإدارة الصيدلة، ريم المبسوط.

ويستمر تنفيذ البرنامج التدريبي على مدى أسبوعين، ويعد الأول من نوعه داخل المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، ويبدأ في تدريب الصيادلة السريريين بعد تفعيل قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة.

ويتناول البرنامج التدريبي محاضرات متنوعة تشمل التدخلات العلاجية الطارئة والمزمنة، والأدوية المنقذة لحياة حديثي الولادة بقسم العناية الفائقة والتفصيل الصيدلاني وحساب المحاليل الوريدية للمريض حسب الوزن.

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