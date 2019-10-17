«بلدي سبها» يتفق مع مستودع رأس المنقار النفطي على التزود بالوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 09:57 صباحا
شعار المجلس البلدي سبها. (الإنترنت: أرشيفية)

اتفقت لجنة أزمة الوقود التابعة للمجلس البلدي سرت، مع مستودع رأس المنقار النفطي، على تزويد محطات المدينة بالوقود مباشرة، وذلك ضمن إجراءات لمواجهة أزمة نقص المحروقات في المدينة.

وقال عميد البلدية، حامد الخيالي، إن المستودع بدأ بالفعل في إرسال شحنات عبر شركة نقل للوقود، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وطالب الخيالي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بأن تتعاون مع المجلس البلدي في متابعة وتقييم إيصال الشحنات إلى المواطنين.

واقترح تشكيل فريق مجتمعي من منظمات المجتمع المدني في المدينة، تعتمد من المجلس لمتابعة وتقييم الشحنات؛ لضمان عدم التلاعب بها، وإيصالها إلى المواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: طرق توفير الوقود