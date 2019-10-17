الطاهر يجتمع بالحلو لإعلان المرحلة الأولى من مشروع بناء السلام في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 12:21 صباحا
وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة يعقوب الحلو، 16 أكتوبر 2019 (وزارة الحكم المحلي)

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، مع نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لدعم الاستقرار والممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، لإعلان مشروع بناء السلام المخصص في مرحلته الأولى لدعم برامج لتنمية مهارات وتمكين شباب سرت.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، شارك ممثلو منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الفنية المتخصصة، وعميد بلدية سرت في المناقشات لوضع تصور مبدئي لكيفية وضع هذه البرامج والأنشطة، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة،
كما شارك من الوزارة مكتب التعاون الدولي والفني وإدارة المحافظات والبلديات.
 

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