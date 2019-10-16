الليبية رضا الطبولي ضمن قائمة «بي بي سي» لأكثر 100 امرأة ملهمة في 2019

الليبية رضا الطبولي, (بي بي سي)

أعلنت «بي بي سي» قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019، والتي ضمت الليبية رضا الطبولي، ضمن 17 امرأة من البلدان العربية.

وأوضحت «بي بي سي»، أن الطبولي «واحدة من نساء كثيرات يناضلن من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء»، وتسعى من خلال منظمة «معا نبنيها» التي ساهمت في تأسيسها، للدفع نحو إشراك النساء في حل الصراع الدائر في ليبيا من خلال عدة مبادرات.

وكانت الأستاذة الجامعية قد خاطبت مجلس حقوق الإنسان في جنيف هذا العام، قائلة إن اجتماعات الأمم المتحدة التي تعقد على مستويات عالية لمناقشة مستقبل ليبيا فشلت في إشراك النساء.

وتحمل رضا شهادة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان ودكتوراه في الصيدلة.

وتقول الطبولي إن «مستقبل المرأة هو الآن، ليس غدا ولا بعد غد.. أدعو إلى السلام على كافة المستويات، وأنا واثقة من أن النساء سيتمكنَّ قريبا من تغيير الحال السائدة في مجالات عرفت بأنها من اختصاص الرجال تاريخيا مثل بناء السلم والتوسط لحل النزاعات».

سؤال للنساء

ووجهت «بي بي سي» في هذا الموسم سؤالا يتمثل في كيف سيكون شكل المستقبل من وجهة نظر النساء؟، إذ جاءت الإجابات من نساء من كل أنحاء العالم يعملن في مجالات متنوعة؛ بدءا من مهندسة معمارية تقترح رؤية لإعادة بناء حيّها في مدينة حمص السورية التي دمرت الحرب كثيرا من أجزائها، مرورا برؤية امرأة تعمل في وكالة ناسا وتدير مشروع إرسال طائرة حوامة إلى المريخ.

كثير من النساء المدرجة أسماؤهن على القائمة هن من البارزات في المجالات التي يتخصصن بها، ويحاولن عرض رؤيتهن لشكل حياتنا قرابة عام 2030.

هناك أخريات أيضا على القائمة لإنجازات مختلفة حققنها خلال عام 2019، مثل السياسية «الشبح» التي تحدت المافيا، ولاعبة كرة القدم التي تواجه كارهي النساء لتمهد الطريق لمن سيأتين بعدها.