برنامج الأغذية العالمي يبدأ المخيم الصيفي للتغذية السليمة لـ600 طالب بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 08:31 مساء
طلاب في ليبيا, (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعليم الليبية في شهر سبتمبر الماضي، المخيم الصيفي للتغذية السليمة لـ600 من تلاميذ المدارس في أنحاء طرابلس، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم.

جاء ذلك بمناسبة احتفال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي، عبر مُبادرات لتعزيز ودعم الجهود الليبية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة في القضاء على الجوع بحلول 2030.

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ووفق البيان، تُعدّ هذه المُخيّمات، جزءاً من برنامج أوسع للتغذية المدرسية والتي تهدف للوصول لى 20 ألف من تلاميذ المدارس لهذا العام، «فيما يأمل البرنامج لزيادة العدد ليصل إلى 40 ألف من تلاميذ المدارس بدءاً من شهر يناير في العام المُقبل».

من جانبه قال مُمثّل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري سامر عبد الجابر، بأن كلا من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو يعملان مع المجتمعات والحكومة الليبية، على مشاريع تُعزز الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف والصمود، مضيفا «في برنامج الأغذية العالمي هناك مشروع عزيز جدا على قلوبنا وهو مشروع التغذية المدرسية والذي بدأناه بالتنسيق مع وزارة التعليم الليبية».

وأبرزت منظمة الأغذية والزراعة شراكتها مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات الشقيقة، مشيدة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البحرية الليبية، والهيئة العامة للموارد المائية، والجامعات والمراكز البحثية.

ويقول مسؤول مكتب منظمة الفاو في ليبيا، محمد العنسي، إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تؤمن بأهمية الاستثمار في الأغذية والزراعة من أجل مستقبل أفضل، بالتعاون الوثيق مع شركائها في ليبيا، مضيفا أن «يوم الأغذية العالمي، هو احتفال بالعيد الرابع والسبعين لتأسيس منظمتنا، وهو يذكرنا بالهدف الرئيسي التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقه وندعو كل الطلبة في ليبيا للتعبير عن تطلعاتهم في هذه المناسبة من خلال المشاركة قبل الثامن من نوفمبر في مسابقة ملصقات يوم الأغذية العالمي».

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