ميناء بنغازي يستقبل 480 حاوية مواد غذائية وملابس وسيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 08:06 مساء

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم، سفينة نقل الحاويات (كنت شيب صن) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 480 حاوية، وفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي.

وأوضح الشهيبي، في بيان اليوم، أن السفينة رست على الرصيف رقم 15، بحاويات تضم بضائع وسلعًا مختلفة، منها مواد غذائية متنوعة ودجاج مجمد وملابس ومواد صحية وآلات ومعدات وإطارات وقطع غيار وزيوت سيارات وأثاث وقرطاسية ومكيفات و13 حاوية أدوية و10 حاويات بطاطين و20 حاوية مواد خام للمراتب الطبية وعدد 16 حاوية سيارات استيراد أميركي.

وتابع أن الميناء يستعد لدخول سفينة نقل السيارات «سي هيلنس»، الوكيل الملاحي شركة المسار السريع المحدودة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 941 سيارة قادمة من كوريا.

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