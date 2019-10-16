منها مركز القلب.. استئناف المشاريع المتوقفة بالمرافق الصحية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 06:35 مساء
اجتماع وكيل وزارة الصحة مع مسؤولي المرافق الصحية بمصراتة، 16 أكتوبر 2019 (صحة الوفاق)

انتهى اجتماع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى مع مسؤولي عدد من المرافق الصحية بمصراتة، إلى الاتفاق على استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة داخل المرافق الصحية بالمدينة، والتي توقف تنفيذ بعضها قبل 12 عامًا.

ووفق بيان لوزارة الصحة اليوم، جرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيس، الاتفاق على استئناف تنفيذ مشروع مركز مصراتة الطبي المتوقف منذ عام 2007، والذي سيوفر سعة سريرية مكتملة الأقسام التشخيصية تبلغ 450 سريرا، فضلًا عن استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المجمعة مصراتة المتوقف قبل 5 سنوات.

وتم الاتفاق أيضًا على استئناف تنفيذ مشروع مركز القلب مصراتة وتنفيذ مشاريع إنشاء بعض الأقسام المكملة بمركز علاج الأورام بالمدينة، وتوفير بعض الاحتياجات العاجلة ضمن أعمال لجان العطاءات لكل من مركز علاج القلب ومركز علاج الأورام مصراتة وإعطاء الأذن لإجراء مناقصة محدودة للبعض الآخر.

كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز علاج أورام متكامل بسعة سريرية 350 سريراً، والشروع في الإجراءات القانونية على أن يتم تمويله ضمن ميزانية التحول.

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