«الرقابة على الأغذية» يمنع شحنة شاي صيني من دخول مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 03:04 مساء
بعض من صناديق الشاي الأخضر المضبوطة في ميناء مصراتة. (صفحة مركز الرقابة على الأغذية بفيسبوك).

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه شحنة موردة من الشاي الأخضر قادمة من الصين، تبلغ 1400 صندوق، في ميناء مصراتة البحري، مشيرا إلى أن الرفض جاء لارتفاع نسبة السيقان على الحد المسموح به في المواصفات المطلوبة للسلعة.

وأكد المركز كذلك ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الجبن الفاسد داخل قرية جوددائم بمدينة الزاوية، مضيفا عبر صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن عملية الضبط جرت بالتنسيق المسبق مع الأجهزة الأمنية وفروع جهاز الحرس البلدي داخل الحدود الإدارية للمكتب، مشيرا إلى أن أعضاء مركز شرطة جوددائم ضبطوا شاحنة محملة بجبنة مثلثات تحمل العلامة التجارية «دليس» بكمية أربعة آلاف صندوق، وكل صندوق يحوي 24 قطعة.

ولفت إلى أنه بالتواصل مع جهاز الحرس البلدي، الذي بدوره تواصل مع إدارة المكتب للكشف عليها، ومن خلال الكشف الظاهري تبين وجود نمو فطري على الصناديق من الخارج ومن الداخل.

كما تبين وجود حشرات دقيقة مع حشرة الصرصور داخل الصناديق بشكل كبير وملحوظ، مع ارتفاع نسبة الرطوبة وانبعاث رائحة كريهة. وتم إعداد تقرير فني وإحالته إلى جهاز الحرس البلدي لاتخاذ إجراءاته من حيث الاختصاص.

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