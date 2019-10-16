ندوة عن مخاطر سرطان الثدي بمركز باب درنة في طبرق

ندوة مركز الأمومة والطفولة باب درنة عن مرض سرطان الثدي، 16 أكتوبر 2019، (صفحة المركز على فيسبوك)

نظم مركز الأمومة والطفولة «باب درنة»، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية حول مرض سرطان الثدي، داخل قاعة المركز في مدينة طبرق.

وقال مدير المركز، عدنان محيقن، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المحاضرة تناولت خطورة المرض، وكيفية الكشف المبكر عنه، والفحص الذاتي، كما ركزت على كيفية الوقاية منه.

وشهدت المحاضرة الرد على استفسارات الحضور، اللاتي طرحن تساؤلات عن المرض وطريقة إجراء الكشف الذاتي.

يذكر أن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بشأن سرطان الثدي، وهي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في العام 2006، حيث تقوم مواقع طبية حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي شعارا لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.