الشركة التونسية للكهرباء تبدأ صيانة محطة الخليج البخارية في سرت

محطة خليج سرت البخارية لإنتاج الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفيذ أعمال صيانة الوحدة الأولى في محطة كهرباء الخليج البخارية في مدينة سرت، والتي من المقرر أن تستغرق شهرا.

وقال مدير عام المحطة المهندس الحبيب أبو قرين، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الفرن السفلي للغلاية في الوحدة الأولى تعرض إلى عطل مفاجئ، وتوقف عن العمل، وذلك نتيجة تسرب الغاز العادم.

وأوضح أبو قرين أن الشركة العامة للكهرباء تعاقدت مع الشركة التونسية، وهي جهة حكومة، منوها بتعاون المهندسيين والفنيين في المحطة مع نظرائهم التونسيين.

وأشار إلى أنه من المخطط إجراء أعمال صيانة أخرى نهاية شهر نوفمبر المقبل؛ حتى تصل الوحدة الأولى إلى الحمل الأقصى لها وهو 350 ميغا وات، كاشفا أنه جارى العمل لتشغيل الوحدة الثانية في المحطة عن طريق الإدارات في الشركة العامة للكهرباء.

وتعتبر محطة الخليج البخارية في سرت من أهم المشاريع التنموية في قطاع الطاقة في ليبيا، كما يعول عليها عند عملها بكفاءتها كاملة أن تنهي أزمة انقطاع الكهرباء في سرت، والتي تحدث بصفة متكررة.