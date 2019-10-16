الصديق الكبير يبحث مع مسؤولين أميركيين دعم قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 08:36 صباحا
صورة تذكارية للصديق الكبير مع مسؤولين أميركيين وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي، 15 أكتوبر 2019، (المصرف المركزي في طرابلس)

بحث محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية، دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج في إطار خطة خماسية 2020-2024 وتوفير الموارد المالية اللازمة.

وعرض الكبير، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في واشنطن، لمحة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وأهم النتائج المتحققة والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالخصوص، كما تم وضع آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

حضر الاجتماع مساعدو وزراء الخارجية والخزانة والطاقة الأميركيون، ووزيرا التخطيط والمالية الليبيان، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأميركية وممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفي 25 سبتمبر الماضي، اجتمع الكبير في تونس مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، لمناقشة الوضعين المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها المصرف على المستوين المحلي والدولي.

واستعرض الاجتماع أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجرى الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأميركية لدى ليبيا، حسب البيان.

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