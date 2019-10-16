فتح باب تسجيل الدورة الثانية من امتحانات التعليم الأجنبي (O Level) و(A Level) الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 01:37 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت المركز الوطني للامتحانات، الانتهاء من إعداد استمارات درجات وتقديرات طلاب وطالبات مدارس التعليم الأجنبي الذين أجروا امتحانات معادلة شهادتي التعليم المتوسط (O Level)، والثانوي (A Level) العامة والمتخصصة في شهر يوليو الماضي تمهيدا لتوزيعها الأسبوع المقبل.

وأكد المركز في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، «فتح باب التسجيل نهاية الأسبوع المقبل لامتحانات التعليم الأجنبي في دورته الثانية نوفمبر المقبل».

ولفت إلى أنه يحق للطلاب الناجحين التقديم للكليات التي يرغبونها بالجامعات الليبية عن طريق المركز الوطني للامتحانات أسوة بالطلبة الليبيين الناجحين بالدور الثاني للشهادة الثانوية للعام 2018- 2019.

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