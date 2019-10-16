قنونو: تنفيذ 6 طلعات قتالية وضرب 4 آليات ومدرعة ردا على حادث «الفرناج»

الناطق باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو. (الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، أن «سلاح الجو التابع لقوات الوفاق نفذ اليوم ست طلعات قتالية، نجح فيها في توجيه ضربات مباشرة لأربع آليات ومدرعة إماراتية، بالإضافة إلى سيارة ذخيرة».

وأضاف قنونو، في الإيجاز الصحفي لعملية «بركان الغضب» العسكرية، اليوم الثلاثاء، أن «القوات تمكنت من استدراج ميليشيات مسلحة بعيدا عن التجمعات السكانية بالعاصمة طرابلس ثم ألحقت بهم هزيمة ماحقة»، مضيفا أن القوات «أعطت مساحة في معسكر اليرموك للقوات المعادية لتجبرها على كشف مواقعها، ليقصفها سلاح الجو ويدمر لها آليات عسكرية ثم طاردتها وأجبرتها على الفرار تاركة خلفها آلياتها المحترقة».

ولفت إلى «القوات بسطت سيطرتها على مساحات جديدة في محور عين زارة»

وأشار إلى أن «الهجوم أطلق عليه اسم عملية شهداء الفرناج للرد على القصف الذي أدى إلى مقتل ثلاث شقيقات الفرناج أمس».

وأصاب قصف بالطيران الحربي أمس منزلا في منطقة الفرناج بطرابلس، مما أسفر عن مقتل ثلاث طفلات، واتهم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الطيران التابع للقيادة العامة بالوقوف وراء القصف، حسب تصريحه خلال زيارته موقع القصف.