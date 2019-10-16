«أركان الوفاق» تحدد موعد البدء بالبرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 01:05 صباحا

حددت رئاسة الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق الوطني، شهر نوفمبر المقبل موعدا للبدء بالبرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الأركان ليل الثلاثاء إن رئيس الأركان الفريق محمد علي المهدي، اجتمع بوزير العمل المفوض بحكومة الوفاق وبحث معه «اعتماد البرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة».

بالصور: رئيس «أركان الوفاق» الفريق المهدي يزور حرس الحدود

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تأكيد على التوصيات الختامية للندوة التي نظمتها رئاسة أركان الجيش بحكومة الوفاق في سبتمبر الماضي حول تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى