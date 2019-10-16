تشكيل لجنة متخصصة لعمل تصميمات صيانة طريق «طبرق- أمساعد»

جانب من اجتماع آمر منطقة طبرق مع رئيس المجلس التيسيري. (الإنترنت)

اتفق آمر المنطقة اللواء هاشم بورقعة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة الكابتن محمد عبدالقادر ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على خطة صيانة طريق طبرق أمساعد بعد وقوع حوادث كثيرة بعد ثورة 17 فبراير 2012.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية فإن «الاتفاق سيتم تنفيذه بعد وضع الخرائط والتصميمات من الفنيين بالهيئة العامة للمواصلات والنقل وستدعمه هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي».

وأضاف المكتب أن القائد العام للجيش يولي اهتماما بتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن للمدينة التي قدمت الكثير للوطن، متابعا أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة من كافة الجهات المعينة للبدء في إعداد التصميمات والخرائط للبدء في التنفيذ قريبا للغاية».