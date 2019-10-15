المشري يهنئ قيس سعيد هاتفيا على فوزه بالرئاسة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 11:58 مساء
صورة مركبة للمشري وقيس سعيد. (المجلس الأعلى للدولة)

هنأ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، رئيس الجمهورية التونسية المُنتخب قيس سعيد، على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان اليوم، أن «المشري هنأ الرئيس التونسي في مكالمة هاتفية على كسبه ثقة الشعب التونسي وانتخابه وفوزه في الاستحقاق الرئاسي، وأشاد بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي».

وأعرب المشري، عن «تمنيه خروج ليبيا سريعا من هذه الأزمة وسلوك ذات المسار، وتطلعه لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين».

ولفت البيان إلى أن «الرئيس التونسي المنتخب عبر عن سروره بالمكالمة، مؤكدا على أهمية تحقيق تواصل مباشر ومستمر مستقبلاً للعمل المشترك على ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين».

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