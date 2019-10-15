الاتحاد الأوروبي يدين مقتل «شقيقات الفرناج» ويدعو الأطراف إلى إنهاء الحرب فورا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 09:52 مساء

دانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، حادث مقتل ثلاث شقيقات في قصف جوي استهدف منطقة الفرناج في طرابلس أمس، الإثنين، داعيا في الوقت نفسه «جميع الأطراف في ليبيا إلى إنهاء الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة».

وذكرت البعثة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، أنه «بعد مرور نصف عام على تجدد القتال، يستمر الوضع في ليبيا في التدهور، وقد تسبب هذا القصف وغيره من الغارات الجوية الأخيرة، التي نفذت في المناطق الحضرية في طرابلس وحولها، في مزيد من المعاناة للسكان الليبيين».

وأضافت أنه «يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأن تكفل بوجه خاص ضمان حماية المدنيين، ويجب مساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب مساءلة كاملة».

وأكد البيان أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. لذلك يتعين على جميع الأطراف إنهاء الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة».

وأعربت عن «دعمه الاتحاد الأوروبي بقوة عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، لاستئناف العملية السياسية»، داعيا المجتمع الدولي إلى «توحيد الليبيين ومرافقتهم في بناء السلام والمصالحة والاستقرار في البلاد، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل مبادرة برلين».

وأصاب قصف بالطيران الحربي أمس منزلا في منطقة الفرناج بطرابلس، مما أسفر عن مقتل ثلاث طفلات، واتهم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الطيران التابع للقيادة العامة بالوقوف وراء القصف، حسب تصريحه خلال زيارته موقع القصف.

بدورها، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الغارة، منددة بما وصفته بـ«الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء»، وقالت في بيان أمس، إن «الهجوم أودى وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من الأسرة نفسها، دفن تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابلس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى