تكليف الشرطة الزراعية بمتابعة البضائع بالحظيرة الجمركية في منفذ أمساعد البري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 08:49 مساء
سيارات تحمل بضائع في طريقها إلى ليبيا على منفذ السلوم البري المصري. (الإنترنت- أرشيفية)

أصدر مدير أمن منفذ أمساعد البري، العقيد عبدالباسط العريبي، قرارا بتكليف أعضاء من جهاز الشرطة الزراعية لمتابعة البضائع والمنتجات الزراعية داخل الحظيرة الجمركية بالمنفذ.

ونص قرار التكليف الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، على تكليف سبعة أعضاء من جهاز الشرطة الزراعية بمتابعة البضائع والمنتجات الزراعية داخل الحظيرة الجمركية بالمنفذ قبل دخولها إلى البلاد.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن منفذ أمساعد البري أن هذه الخطوة تأتي لتنظيم العمل داخل المنفذ والحد من انتشار الأغذية الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري، التي قد تحمل مواد مسرطنة.

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