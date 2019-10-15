وصول الدفعة الثانية من الكتب المدرسية إلى مخازن مراقبة التعليم في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 08:41 مساء
شاحنة تحمل كتبا مدرسية عند مخازن مراقبة التعليم في بني وليد. (الإنترنت)

وصلت إلى مكتب المخازن والتجهيزات التعليمية بمراقبة التعليم في بني وليد، الدفعة الثانية من الكتب المدرسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية قادمة من مخازن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2019 2020.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح، اليوم الثلاثاء، إن الدفعة الثانية من الكتب المدرسية التي وصلت إلى مخازن المراقبة تقدر «بنحو 35 عنوانًا لمرحلة التعليم الأساسي فقط، أما بالنسبة إلى عناوين مرحلة التعليم الأساسي فلم يصل أي عنوان إلى غاية اليوم».

وأوضح صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مكتب المخازن والتجهيزات التعليمية في بني وليد شرع في استقبال الدفعة الثانية من الكتب المدرسية استعدادًا لفرزها وحفظها داخل مخازن التعليم تمهيدًا للبدء في توزيعها على المدارس.

وذكر صالح أن المدارس التابعة لمراقبة التعليم في بني وليد «أغلبها تستقبل الطلاب وفتحت أبوابها» رغم «عدم انتظام العملية التعليمية بسبب الغياب الملحوظ للمعلمين في عدد من المدارس التابعة للمراقبة».

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