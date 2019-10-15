توزيع صناديق القمامة وطلاء البلدورات بالسلماني ورصف الدائري الرابع ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 08:01 مساء
أعمال بلدية بنغازي في منطقة السلماني الشرقي. (الإنترنت)

شرعت بلدية بنغازي في توزيع صناديق القمامة بشارع خالد بن الوليد (شارع صيدلية الشعب) بمنطقة السلماني الشرقي، وفقًا للاحتياج السكاني، وبتسلسل رقمي منظم ومعد مسبقًا بالتنسيق مع إحدى الشركات المحلية.

وقال مكتب الإعلام بالبلدية إن أعمال طلاء جرت للبلدورات بالشارع، داعية المواطنين إلى التعاون والمحافظة على هذه الصناديق، وعدم العبث بها وتغيير مكانها أو حرق القمامة فيها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة العمل الموضوعة من قبل البلدية لنظافة المدينة.

وفي سياق منفصل، أكدت بلدية بنغازي تنفيذ أعمال رصف لازدواج الطريق الدائري الرابع من شارع السودان إلى شارع القيروان، من قبل إحدى الشركات المحلية، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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