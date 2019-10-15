العيساوي يفتتح الدورة الأولى لملتقى ليبيا الدولي للتأمين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 07:13 مساء
العيساوي متحدثا خلال افتتاح ملتقى ليبيا الدولي للتأمين في طرابلس. (وزارة الاقتصاد والصناعة)

افتتح المفوض بوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، الدورة الأولى لـ«ملتقى ليبيا الدولي للتأمين» التي بدأت فعالياتها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، بحضور عدد كبير من الخبراء والعاملين بقطاع التأمين.

وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «ملتقى ليبيا الدولي للتأمين» هو الأول من نوعه فيما يتعلق بصناع التأمين في ليبيا، موضحة أن فعاليات الملتقى تركز على مناقشة موضوع التأمين التكافلي بين الواقع والآفاق.

وأثنى العيساوي في كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقى على حسن اختيار موضوع التأمين التكافلي كمحور أساسي للحوار والمناقشة وذلك لأهميته، وحث القطاع على التوجه نحو التحول الكامل إلى نشاط التأمين التكافلي.

وأكد العيساوي تركيز وزارة الاقتصاد والصناعة باعتبارها المنظم لقطاع التأمين على: تطوير ضوابط التأمين التكافلي، وإعداد تصنيف لشركات التأمين المحلية، وتطوير اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التأمين.

وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن العيساوي قام عقب مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى بافتتاح معرض التأمين، الذي يقام بالتزامن مع فعاليات الملتقى لعرض أحدث منتجات شركات التأمين.

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