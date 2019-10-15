مكتب الرعاية الصحية بني وليد يعلن نفاد التطعيمات الإجبارية للأطفال من مخازنه

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 04:32 مساء
مكتب الرعاية الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

أفاد مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، أيمن الهوادي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، بأن كل التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال نفدت من مخازن المكتب، وأنه لا يوجد أي جرعة من التطعيمات الخاصة بالأطفال بالمخازن هذه الأيام.

وأكد الهوادي أن مكتب الرعاية الصحية في بني وليد سيعلن وجود التطعيمات الخاصة بالأطفال في حال توافرها بالمخازن التابعة للمكتب خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المركز الوطني للأمراض السارية استجاب للنداء، الذي أطلقه مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، أمس الإثنين، لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج مرض «اللشمانيا»، حيث قام على الفور بتوفيرها.

وذكر الهوادي أن علاج جميع الحالات المصابة بمرض «اللشمانيا» سيكون متوافرا في بعض المراكز، التي خصصت للعلاج تحت إشراف أطباء مختصين وطاقم تمريض لديه الخبرة في كيفية إعطاء العلاج للمرضى.

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