سلامة يبحث مع وفد من مصراتة إحياء العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 04:25 مساء
جانب من اجتماع سلامة مع وفد مصراتة. (صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك).

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، سبل إعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا مع وفد من مدينة مصراتة، اليوم الثلاثاء.

وتطرق الاجتماع، الذي عُـقد اليوم في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ⁧‫طرابلس،‬⁩ إلى ضرورة السير في الإصلاحات الاقتصادية، حسبما نقلت صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقع «فيسبوك».

وضم وفد مدينة مصراتة كلاً من عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد رعيد، وعضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب.

وفي لقاء مع وكالة «رويترز» نهاية الأسبوع الماضي، قال سلامة إنه يأمل أن يسفر مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم القوى الأجنبية بوقف «حرب بالوكالة» في ليبيا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقال سلامة إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب حظر الأسلحة، تحقق في عشرات الانتهاكات، وإن التدخل الأجنبي الذي صار «صارخًا بصورة أكبر» من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيَّرة قدمتها جهات خارجية.

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