ميناء بنغازي البحري يستقبل حاويات أغذية ومواد بناء وسيارات

جانب من البضائع التي وصلت إلى ميناء بنغازي البحري. (صفحة إدارة الميناء على فيسبوك).

استقبل ميناء بنغازي البحري عددًا من السفن التجارية من بينها 64 حاوية بضائع وسلع مختلفة، فضلًا عن 17 حاوية سيارات استيراد أميركي، اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن أرصفة الميناء استقبلت سفينة نقل الحاويات «نينا أف» وعلى متنها 64 حاوية تحوي بضائع وسلعًا ومواد مختلفة، منها مواد غذائية متنوعة و2655 كرتونة مكرونة وطماطم معجون وأثاث ومواد صحية ومبردات سيارات وسلع مختلفة، و17 حاوية سيارات استيراد أميركي، حسبما نقلت صفحة إدارة الميناء على «فيسبوك».

كما رست السفينة «هانسا فلينسبرق» في الميناء وعلى متنها 185 حاوية تحوي بضائع مختلفة وسلعًا متنوعة. وتزامن ذلك مع دخول سفينة نقل الإسمنت «ويا ستار» الوكيل الملاحي شركة النيل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 17 ألف طن من مادة الإسمنت السائب.

وقال الشهيبي إنه من المنتظر دخول سفينة نقل الحبوب «ميري إم» الوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7200 طن من حبوب الشعير.