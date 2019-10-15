الأرصاد تطمئن الصيادين: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 12:12 مساء

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر و«لا تحذيرات».

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن أقصى سرعة للرياح تبلغ 20 عقدة على ساحل سرت.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة الليلة وغدا.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس، شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على ساحل سرت غدا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويتراوح ارتفاعه بين 0.25 ومتر واحد، ويكون قليل الاضطراب صباح الغد على ساحل سرت، إذ يصل ارتفاعه إلى 1.50 متر، وتبلغ درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة، تصل اليوم إلى 20 عقدة على رأس لانوف.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه مترا واحدا، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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