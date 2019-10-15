ضبط 3 كيلو حشيش و90 زجاجة خمر خلال مداهمة في بنغازي

حشيش وزجاجات خمور مضبوطة في مداهمة لمنطقة بوهديمة في بنغازي، 14 أكتوبر 2019، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي متهما بالاتجار في المخدرات والمواد المسكرة، حيث عثر بحوزته على ثلاثة كيلو غرامات حشيش و90 زجاجة خمر.

كانت البداية حين تلقى القسم معلومات تفيد ببيع أحد الأشخاص المخدرات والمواد المسكرة علنا في منطقة بوهديمة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وداهمت القوات المكان، إذ ضبطت المتهم ومعه تلك الممنوعات، إضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز المخدرات، وعند دخول القوة إلى الكشك المجاور للمكان، بدأ أحد الأشخاص في إطلاق النار عليها، ولم تقع أي إصابات.

واعترف المتهم بأنه يبيع المخدرات بالتعاون مع الشخص الآخر، الذي أطلق النار، كما يساعده شخصان آخران، إذ يجلبان له المواد المخدرة، وهو يجهزها ويبيعها، قائلا إنه يتحصل نتيجة عن أعماله على نحو 100 دينار يوميا، وقد تمت إحالته إلى جهات الاختصاص، واتخذت معه كافة الإجراءات القانونية.

جانب من المضبوطات

المتهم في القضية