ضبط 3 كيلو حشيش و90 زجاجة خمر خلال مداهمة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 09:09 صباحا
حشيش وزجاجات خمور مضبوطة في مداهمة لمنطقة بوهديمة في بنغازي، 14 أكتوبر 2019، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي متهما بالاتجار في المخدرات والمواد المسكرة، حيث عثر بحوزته على ثلاثة كيلو غرامات حشيش و90 زجاجة خمر.

كانت البداية حين تلقى القسم معلومات تفيد ببيع أحد الأشخاص المخدرات والمواد المسكرة علنا في منطقة بوهديمة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وداهمت القوات المكان، إذ ضبطت المتهم ومعه تلك الممنوعات، إضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز المخدرات، وعند دخول القوة إلى الكشك المجاور للمكان، بدأ أحد الأشخاص في إطلاق النار عليها، ولم تقع أي إصابات.

واعترف المتهم بأنه يبيع المخدرات بالتعاون مع الشخص الآخر، الذي أطلق النار، كما يساعده شخصان آخران، إذ يجلبان له المواد المخدرة، وهو يجهزها ويبيعها، قائلا إنه يتحصل نتيجة عن أعماله على نحو 100 دينار يوميا، وقد تمت إحالته إلى جهات الاختصاص، واتخذت معه كافة الإجراءات القانونية.

جانب من المضبوطات
المتهم في القضية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة الخضراوات النيئة على الأمعاء