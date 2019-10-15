الثني يوجه بسرعة تنفيذ خطة سد العجز المائي في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 08:30 صباحا
اجتماع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني لبحث أزمة شح المياه في طبرق، 14 أكتوبر 2019، (الموارد المائية)

وجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بسرعة تنفيذ الخطة الموضوعة من أجل سد العجز المائي لمدينة طبرق.

ووافق الثني على المقترحات المقدمة من المؤسسة الوطنية للموارد المائية في هذا الشأن، ومنها إجراء أعمال صيانة لمحطة تحلية مياه البحر في طبرق، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما ناقش الثني مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عوض الدرسي، سير عمل مشاريع «الموارد المائية» في كافة البلديات التابعة للحكومة الموقتة.

وتعاني طبرق منذ أشهر من أزمة شح المياه، إذ أعلن المجلس التسييري للبلدية في نهاية أغسطس الماضي حالة النفير بسبب نقص مياه الشرب جراء الانخفاض الملحوظ في الإنتاج اليومي للمياه من محطة التحلية؛ نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي.

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