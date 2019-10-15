رئيس مجلس النواب يبحث أزمة زيادة الرواتب مع نقيب المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 01:06 صباحا
رئيس مجلس النواب مع وفد نقابة المعلمين, 14 أكتوبر 2019 (بوابة الوسط)

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مع نقيب عام المعلمين وعدد من رؤساء فروع النقابة، عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بزيادة مرتبات المعلمين والقانون الصادر بالخصوص من مجلس النواب.

ووفق المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، فإن الاجتماع الذي عقد بحضور النائب الهادي الصغير،  شهد عدة نقاشات مستفيضة لجملة ما طرح من آراء وأفكار.

فيما وعد رئيس مجلس النواب بأن يلتقي رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري،  من أجل العمل على إيجاد آلية مالية لصرف زيادة مرتبات المعلمين، حسبما أقرها القانون، على أن تفتح المدارس أمام طلابها وبحضور معلميها، ويتولى رئيس مجلس النواب الاتصال والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة.

وتشهد ليبيا اعتصامات وإضرابات للمعلمين منذ فترة كبيرة سواء في الشرق أو الغرب، من أجل المطالبة بزيادة رواتبهم، فيما لم تشهد الأزمة أي حلحلة رغم بدء العام الدراسي الجديد.

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