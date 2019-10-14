إعدام كمية كبيرة من حبوب الترامادول والمخدرات بمنطقة طبرق العسكرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 10:25 مساء
إعدام حبوب ترامادول ومخدرات بمنطقة طبرق العسكرية. (الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية عن «إعدام كمية كبيرة من حبوب الترامادول والمخدرات» صادرتها «الكتيبة 190» الأسبوع الماضي أثناء عملية قبض على مهربين قرب الحدود الشرقية مع مصر.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة منطقة طبرق العسكرية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «الكتيبة 190» التابعة لمنطقة طبرق العسكرية ألقت القبض على المهربين بالقرب من الحدود الليبية المصرية و«بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش وحبوب الترامدول».

وأوضح المكتب الإعلامي لقيادة منطقة طبرق العسكرية أن «الكمية تم مصادرتها بالسيارات وصدر الإذن من النيابة العامة بإعدامها وتم إعدامها اليوم بحضور أجهزة الاستخبارات العامة والنيابة العامة والاستخبارات العسكرية».

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